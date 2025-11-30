Мирное соглашение между Россией и Украиной важно для стабильности всей Европы в течение ближайших 50-70 лет. Такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает ТАСС.

В интервью изданию Welt Фидан заявил, что мирный план Трампа важен не только для прекращения конфликта на Украине, но и «для создания прочной стабильности для всей Европы».

«В этом контексте следует более подробно рассмотреть некоторые статьи соглашения, призванные гарантировать безопасность Европы», — сказал глава МИД Турции.

По его словам, мирный план может дать историческую возможность предотвратить дальнейшие конфликты на континенте и «привести к еще 50, 60, 70 годам мира в регионе».

«Возможно, даже дольше»,— добавил Фидан.

Ранее пресса США рассказала о истинной подоплеке мирного плана по Украине, который готовят россияне и американцы.