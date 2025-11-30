Europa Press: тысячи манифестантов вышли на улицы в Мадриде на акцию против коррупции

Активисты призывают провести парламентские выборы в Испании. По данным информагентства Europa Press, протесты организовала оппозиционная правая Народная партия.

Тысячи манифестантов вышли на улицы в Мадриде
«Люди собрались в это воскресенье на площади храма Дебод с флагами и плакатами, призывающими к отставке нынешнего правительства», — отмечается в статье.

Журналисты добавили, что в акции участвовали бывшие председатели правительства Хосе Мария Аснар и Мариано Рахой. Испанская газета Vanguardia написала со ссылкой на данные Народной партии, что на демонстрации собрались 80 тыс. человек.

