Тысячи манифестантов вышли на улицы в Мадриде

Активисты призывают провести парламентские выборы в Испании. По данным информагентства Europa Press, протесты организовала оппозиционная правая Народная партия.

«Люди собрались в это воскресенье на площади храма Дебод с флагами и плакатами, призывающими к отставке нынешнего правительства», — отмечается в статье.

Жители Испании восстали против туристов и вышли на митинги

Журналисты добавили, что в акции участвовали бывшие председатели правительства Хосе Мария Аснар и Мариано Рахой. Испанская газета Vanguardia написала со ссылкой на данные Народной партии, что на демонстрации собрались 80 тыс. человек.