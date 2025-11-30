Польский телеканал TVN показал карту Украины без Крыма во время развлекательной передачи. Об этом сообщает РИА Новости.

Карту показали во время телевикторины под названием The Floor. Два игрока угадывали страны по контурным очертаниям на экране. Когда им показали Украину, Крым был отображен отдельно и выделен другим цветом.

В Госдуме ответили на требование ЕП вывести войска из Крыма и Донбасса

«На экране отображаются контуры стран и единственная подсказка для участников — соседние государства. Вы должны угадать страну, действуя быстро, уверенно и без колебаний», — сказано в правилах игры.

Один из участников узнал контуры Украины и был признан победителем.

Ранее в кабинете начальника Генштаба ВС РФ заметили карту Украины без Николаевской и Одесской области.