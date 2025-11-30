Во Франции объяснили, зачем Макрону встреча с Зеленским

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского станет бесплодной и послужит только пиару Макрона. Об этом заявил вице-председатель французской партии «Национальное объединение» Луи Алио, сообщает РИА Новости.

Алио прокомментировал встречу, запланированную на 1 декабря.

«Макрон в связи с визитом Зеленского хочет сделать фото и попытаться существовать, но все очень хорошо знают, что Макрон не существует в глазах США и американских партнеров по этим переговорам», — сказал политик.

По его словам, Макрон стал причиной того, что Франция не занимает то место, которое должна занимать.

Более того, Макрон может стать «раздражающей фигурой» в контексте готовящегося мирного плана, поскольку он «никогда не производил впечатления человека, который хочет мира».

