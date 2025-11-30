Кличко назвал способ спасти Украину от коррупции

Для спасения Украины от коррупции следует вернуть демократию и срочно сформировать правительство национальной сплоченности, рассказал журналистам мэр Киева Виталий Кличко. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что перешло на финальную стадию в расследовании коррупционного скандала в стране.

Градоначальник заметил, что у страны две главные проблемы — конфликт и коррупция. Он добавил, что коррупция — это то, что разъедает веру в победу изнутри.

«Нам нужно выстоять. Для этого надо вернуться к смыслу, который так не любили в офисе президента. Вернуться к демократии», — разъяснил Кличко.

По его мнению, «в первую очередь нужно срочно сформировать правительство национальной сплоченности» по примеру Израиля или Великобритании.

Ранее журналисты Politico предположили, что оппозиционные силы воспользуются отставкой главы офиса президента Украины Андрея Ермака, чтобы добиться создания правительства национального единства в Киеве.