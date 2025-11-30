Нетаньяху обратился с просьбой к президенту Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал официальную просьбу о помиловании президенту Ицхаку Герцогу, пишет портал The Times of Israel со ссылкой на офис президента страны.

В офисе отметили, что рассмотрят просьбу главы кабмина — отдел помилования Министерства юстиции соберет мнения всех соответствующих органов министерства, а затем направит их рекомендации юридическому советнику.

Журналисты заметили, что президент имеет право помиловать приговоренных судом лиц, в том числе, в исключительных случаях — до завершения судебного разбирательства.

Напомним, что расследование в отношении Нетаньяху было начато в декабре 2016 года, в 2019-м ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам.

В частности, его обвинили в получении подарков — сигар и шампанского на десятки тысяч долларов, — от миллиардера и голливудского продюсера в обмен на помощь в личных и деловых интересах.