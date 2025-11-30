Стало известно, как Венесуэла может ответить на вторжение США

Власти Венесуэлы в случае вторжения армии США могут как начать партизанскую борьбу с захватчиками, так и организовать хаос в Каракасе, столице страны, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам источника, в случае ввода экспедиционного корпуса небольшие воинские подразделения начнут устраивать «акты саботажа и другие партизанские действия». При этом они будут избегать прямых столкновений с противником.

В том случае, если США решатся на масштабное вторжение, возможна реализация сценария «анархизация», предусматривающего использование разведывательных служб и вооруженных сторонников правящей партии для создания беспорядков в столице и «превращения Венесуэлы в неуправляемую страну».

Угрозы и закрытое небо: Чего ждать Мадуро от Трампа?

Напомним, что в последние месяцы Пентагон активно наращивал группировку сил в Карибском регионе. В частности, были переброшены авиационные части, спецназ, военные корабли.

Свои действия Вашингтон объяснил активизацией борьбы с наркоторговлей в Центральной и Латинской Америке.

Власти как региональных, так и сверхдержав раскритиковали действия Белого дома, направленные на дестабилизацию обстановки в макрорегионе. Так, Китай осудил атаки США на рыболовецкие суда у берегов Венесуэлы.

Власти Кубы, в свою очередь, раскритиковали постановку помех в воздушном пространстве республики.