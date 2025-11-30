Каллас прокомментировала опасения Бельгии по использованию суверенных активов РФ

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала обоснованными опасения властей Бельгии по поводу использования для помощи Киеву суверенных активов РФ, замороженных в европейских банках. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что Бельгия все ещё отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе.

Журналисты испанской газеты El Pais попросили Каллас прокомментировать позицию властей страны по этому вопросу.

«У Бельгии обоснованные опасения. Прежде всего, необходимо снизить риски, а затем распределить бремя этих рисков по общему согласию. Это возможно при наличии политической воли», — разъяснила глава евродипломатии.

Каллас заметила также, что основным союзником Евросоюза являются Соединенные Штаты.