Украина никогда полностью не станет частью Европы, за исключением небольшой части населения из трех западных регионов страны. Такой прогноз озвучил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в выпуске подкаста «Smarent Pro недвижимость», опубликованного на YouTube.

«Украинцы с ними братьями тоже никогда не будут, потому что они — часть нашей цивилизации», — высказался политолог.

Как отметил Минченко, Украина, как и Россия, не воспринимается в полной мере как часть европейской цивилизации и будет вынуждена выстраивать особые отношения. Он подчеркнул, что прозападные настроения среди населения нынешней Украины в прошлом насаждались путем жесткой ассимиляции и геноцида. В качестве примера политолог привел геноцид проживавших на территории нынешней западной Украины русинов во время Первой Мировой войны со стороны Австро-Венгрии.

Ранее еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт предупредил Украину из-за коррупционного скандала с участием окружения президента страны Владимира Зеленского. По словам еврокомиссара, каждая страна ЕС должна иметь надежную систему расследования фактов коррупции в высших эшелонах власти и судебного преследования замешанных в ней лиц.