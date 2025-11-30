Александр Лукашенко заявил, что дальнейшее затягивание Украиной переговорного процесса может привести к потере страной не только четырёх восточных регионов, но и всего черноморского побережья. По словам белорусского лидера, если Зеленский не подпишет в ближайшее время мирное соглашение, Украина рискует лишиться Николаева и Одессы, тем самым утратив критически важный выход к морю.

Лукашенко подчеркнул, что контроль над этими портовыми городами имеет стратегическое значение. Их потеря сделает украинского лидера ненужным для его западных партнёров, которые, по его словам, «просто мечтают влезть в Черное море». Белорусский президент призвал Зеленского трезво оценить ситуацию и принять взвешенное решение, исходя из реальной обстановки на фронте, пока ещё сохраняется возможность сохранить морские границы.

Эти предупреждения находят подтверждение в оценках украинских военных экспертов. Аналитики отмечают, что установление контроля над черноморским побережьем является одним из наиболее вероятных стратегических сценариев для России. По их мнению, российское командование может активизировать наступление на Херсонском направлении после выхода войск к Запорожью.

Одесса на кону: Москве приходится принимать сложное решение

Учитывая нарастающий темп наступления российской армии, истощение резервов и общее ухудшение состояния ВСУ, такая перспектива выглядит вполне реальной. Продолжение боевых действий лишь усугубляет положение украинской армии, которая последовательно теряет боеспособность под постоянными ударами.