Андрей Ермак, один из сторонников Владимира Зеленского, весьма эмоционально отреагировал на известия о своей отставке с поста главы офиса президента Украины, пишет The Economist со ссылкой на источник в Киеве.

В пятницу, 28 ноября, украинский лидер подписал указ об отставке Ермака, которого многие эксперты называли серым кардиналом. Позже, в видеообращении, Зеленский поблагодарил соратника за труды на дипломатическом поприще и объяснил причины этого шага.

Украинский лидер отметил, что Киеву следует сосредоточиться на внешних факторах и не стоит отвлекаться на внутренние проблемы.

Захарова прокомментировала отставку Ермака

Источник пояснил журналистам, что Ермак был «вне себя» от сообщения об увольнении со своего поста.

Собеседник издания заметил, что экс-глава офиса стал «козлом отпущения» за меры, источником которых был сам Зеленский.

Автор статьи констатировал, что Ермак сосредоточил в своих руках слишком большую власть. Это привело к тому, что у него появилось множество врагов, уточнил обозреватель.