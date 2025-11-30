Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле услышал некорректный перевод слов российского лидера из-за некачественной работы переводчицы, пишет Telex.

По данным издания, специалистка смягчала или перефразировала часть реплик, некоторые из них касались кризиса на Украине.

Так, вместо фразы «Мы знаем ваше взвешенное мнение по проблемам по вопросу Украины» она сказала «И я знаю, что международная политика, конечно, оказывает на вас влияние».

Путин лично проводил Орбана из Кремля

В ходе беседы Путин затронул двусторонние отношения с Венгрией, акцентировал внимание на том, что торговля по сравнению с прошлым годом снизилась на 23%, и в основном из-за внешних ограничений.

«Прошлый год тоже принес перемены, и нам тоже было нелегко», — сократила и перефразировала высказывание главы России переводчица.

Слова президента о том, что взгляды Москвы и Будапешта «по определенным вопросам», включая международные дела, не обязательно сходятся, она интерпретировала как «наше международное сотрудничество тоже хорошее».

Действия переводчицы объяснил директор по коммуникациям венгерского правящей партии «Фидес», член парламента Тамаш Менцер.

«Она плохо услышал слова российского президента. Такое бывает, как бывает у всех плохой день», — отметил Менцер.

По его словам, женщина — лучший переводчик с русского на венгерский в этой области.