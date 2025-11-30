В МИД Финляндии объяснили, почему Киев примет мирный план Трампа

Украина примет условия мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом, если Белый дом надавит на Киев. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, сообщает РИА Новости со ссылкой на финские СМИ.

Валтонен отметила, что урегулирование конфликта является трудным процессом.

«Если Соединенные Штаты примут решение о необходимости прекращения боевых действий, то это может привести к тому, что Украина окажется под давлением и будет вынуждена принять выдвинутые условия», — сказала министр.

На этой неделе США передали России параметры мирного плана, оформленные в ходе переговоров американской и украинской делегаций в Женеве.