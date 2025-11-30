Политолог Джордж Пападопулос рассказал журналистам, что после визита в Москву у него остались положительные впечатления. Об этом пишет РИА Новости.

Пападопулос — американский государственный деятель, политический советник в президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. Директор Международного центра по энергетическому праву и праву природных ресурсов при Лондонском центре международной юридической практики (с 2015 года).

«Улицы были чище, чем в любом американском городе, который я когда-либо видел. Это был очень организованный, сплочённый город и общество, что произвело на меня действительно очень хорошее впечатление», — отметил политолог.

По его оценке, многочисленные санкции со стороны западных стран и попытки изоляции России не повлияли на настроение москвичей.

«Я думал, что когда приеду туда, атмосфера будет угнетающей, люди будут несчастными. Но я увидел совершенно противоположное, что было крайне приятно. Люди были очень дружелюбными. Сервис был безупречным», — признал Пападопулос.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что антироссийские рестрикции прежде всего ударили по экономике США и ЕС.

Российский лидер пояснил, что ожидает дальнейшего усиления ограничительных мер со стороны Вашингтона и Брюсселя. Вместе с тем, уточнил президент, чем меньше будет поставок из ЕС, тем лучше — шансы на ввоз из Европы постельных клопов существенно сократятся.