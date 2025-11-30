В США отреагировали на заявления Хегсета "ликвидировать всех" на судах в Карибском море
После появившихся в прессе сведений о распоряжении военного министра Пита Хегсета "ликвидировать всех" на судах с наркотиками в Карибском бассейне, сенатские и палатовские комитеты в США объявили об ужесточении контроля за деятельностью Пентагона, как сообщает Washington Post, ссылаясь на собственные источники.
Руководство Комитета по вооруженным силам Палаты представителей также анонсировало разработку межпартийных мер для проведения расследования данной операции.
В связи с опасениями быть причастной к возможным незаконным американским нападениям на суда, заподозренные в наркоторговле в Карибском море, Великобритания прекратила предоставлять разведывательную информацию Соединенным Штатам по данному вопросу. Лондон считает подобные действия противозаконными.