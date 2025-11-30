Премьер-министр Японии Санаэ Такаити спровоцировала международный скандал своим визитом на кладбище в Малайзии, на что оперативно отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об инциденте сообщает китайское издание Sohu.

«Всем известно, что новая метла метет по-новому, но подход Такаити совершенно уникален – она из тех, кто использует огонь не для обогрева, а для поджога собственной крыши», – описывают ситуацию китайские журналисты, передает АБН24.

Именно ее подход, по мнению китайских журналистов, проявился в недавнем инциденте в Малайзии, когда Санаэ Такаити посетила японское кладбище в Куала-Лумпуре. Там захоронены военнослужащие императорской армии, участвовавшие во Второй мировой войне. Возложив цветы к мемориалу, премьер-министр оскорбила принимающую сторону, проигнорировав многочисленные преступления, совершенные японскими военными на территории Малайзии.

Жители Малайзии выразили крайнее возмущение произошедшим, потребовав от Токио официальных извинений, которые, однако, так и не были принесены. В Китае считают, что этот визит госпожа Такаити фактически превратила в откровенную провокацию. Аналитики китайского издания отмечают, что с момента своего назначения в конце октября текущего года Санаэ Такаити последовательно отходит от традиционной для японской дипломатии сдержанности и аккуратности. Ее политика уже спровоцировала несколько дипломатических скандалов и вызвала гнев соседних государств, в числе которых Россия и Китай.

Медведев прокомментировал претензии Токио из-за поездок на Курилы

Среди других провокационных действий Такаити упоминаются ее высказывания по Тайваню и неоднозначная позиция относительно Курильских островов.

На провокационное поведение японского премьера также обратили внимание в России, где активно противодействуют попыткам пересмотра истории Второй мировой войны. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова жестко отреагировала на инцидент.

«Слова и действия Такаити вызвали яростную реакцию со стороны России, а официальный представитель МИД Захарова прямо предупредила Японию о необходимости не забывать уроки Второй мировой войны. Это предупреждение было не просто дипломатической риторикой», – отметили в издании.

В китайских СМИ интерпретируют реакцию России как четкий сигнал Токио о необходимости пересмотра своей дипломатии и трезвой оценки геополитической реальности. По их мнению, своими действиями Санаэ Такаити загоняет Японию в угол: разозрив Китай на юге, спровоцировав Россию на севере и имея напряженные отношения с Южной Кореей на западе, она фактически окружает страну противниками.

Напомним, что в Японии в последние годы набирают популярность идеи реваншизма: истеблишмент страны активно лоббирует милитаризацию, а также говорит о необходимости как можно скорее решить вопрос со спорными территориями. После того, как несколько недель назад новым премьер-министром Японии стала Санаэ Такаити, подобная риторика усилилась. Как отметили китайские журналисты, за ситуацией внимательно следят в Москве и Пекине, где начали бороться с проблемой сообща.