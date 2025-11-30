Глава Пентагона открестился от приказов “убивать всех”

Шеф Пентагона Пит Хегсет отрицает, что отдавал приказы "убить всех" на предполагаемом "наркоторговом судне”. Министр обороны назвал сообщения о его роли в американском ударе "фейковыми новостями", направленными на дискредитацию вооруженных сил США.

Министр обороны США Пит Хегсет назвал “фейковыми новостями” недавние сообщения о том, что он, как утверждается, незаконно приказал убить всех людей в результате военного удара в Карибском бассейне в пятницу вечером, добавив, что серия ударов по людям на лодках была “законной как с точки зрения американского, так и международного права”.

Хегсет раскритиковал сообщения о его роли в ударах как “сфабрикованные, подстрекательские и уничижительные, направленные на дискредитацию наших невероятных воинов, сражающихся за защиту родины”.

Эти замечания прозвучали после того, как в опубликованном на этой неделе сообщении Washington Post утверждалось, что Хегсет приказал представителям министерства обороны “убить всех”, путешествовавших на лодке, за которой наблюдали аналитики, 2 сентября, что стало первым ударом из многих, проведенных администрацией Трампа за последние месяцы. Белый дом заявил – без доказательств – что люди в лодках в Карибском море, убитые в ходе операций Пентагона, были контрабандистами наркотиков, напоминает The Guardian.

После публикации The Washington Post два сенатора – республиканец Роджер Уикер и демократ Джек Рид – опубликовали заявление, в котором говорится, что сенатский комитет по вооруженным силам займется расследованием инцидента с лодками.

“Комитет осведомлен о недавних новостных сообщениях – и первоначальной реакции Министерства обороны – относительно предполагаемых последующих ударов по судам, предположительно перевозившим наркотики, в зоне ответственности SOUTHCOM (Южного командования США), - написали сенаторы в совместном заявлении. – “Комитет направил запросы в Департамент, и мы будем осуществлять тщательный надзор, чтобы установить факты, связанные с этими обстоятельствами”.

Во время операции 2 сентября, проведенной элитной антитеррористической группой Seal Team 6, в результате первого ракетного удара двое выживших остались цепляться за обломки, сообщает The Washington Post. Адмирал Фрэнк М. “Митч” Брэдли, глава Командования специальных операций, как сообщается, приказал нанести второй удар, чтобы убить двух выживших, в соответствии с приказами Хегсета.

По данным The Washington Post, некоторые действующие и бывшие официальные лица и эксперты США заявили, что ракетные удары администрации Трампа в Карибском бассейне могут быть незаконными. На сегодняшний день в результате серии военных ударов, направленных против еще по меньшей мере 22 лодок, погибло более 80 человек.

Исторически сложилось так, что правительство США пресекало движение судов, перевозящих наркотики, в воде и привлекало к ответственности предполагаемых контрабандистов.

Администрация Трампа обвинила всех людей, находившихся на лодках в Карибском бассейне, в том, что они были наркоторговцами, заявив, что они были в основном членами венесуэльской банды "Трен де Арагуа", которая была в центре внимания администрации. Большинство судов покинули Венесуэлу, где политическое давление правительства США продолжает усиливаться, отмечает The Guardian.

“Заявленное намерение состоит в том, чтобы остановить распространение смертоносных наркотиков, уничтожить наркоторговцев и уничтожить наркотеррористов, которые отравляют американский народ, - подчеркнул Хегсет в своем посте в социальных сетях в пятницу вечером. – Каждый наркоторговец, которого мы убиваем, связан с определенной террористической организацией”.

Ранее в этом году администрация Трампа объявила "Трен де Арагуа" террористической организацией. Администрация также обвинила президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что он кобы возглавляет картель лос Солес, предполагаемую организацию по незаконному обороту наркотиков, состоящую из высших должностных лиц венесуэльского правительства и военных. Хотя администрация также объявила "Картель лос Солес" террористической организацией, эксперты по организованной преступности говорят, что группировка представляет собой разрозненную сеть военных чиновников более низкого ранга без строгой иерархической структуры. Да и вообще, по мнению многих специалистов, подобной организации вообще не существует.

Трамп заявил, что США атакуют суда из-за высокого уровня смертей, связанных с передозировкой фентанила. Но законодатели, эксперты по наркотикам и бывшие сотрудники правоохранительных органов отвергли это утверждение, поскольку фентанил поступает не из Венесуэлы.

Сообщение Associated Press, опубликованное в этом месяце, поставило под сомнение заявления администрации Трампа о нападениях на лодки. В нем подробно рассказывается о жизни нескольких убитых мужчин, из чего следует, что, хотя некоторые из них действительно занимались торговлей наркотиками, они “не были наркотеррористами или лидерами картеля или банды”.

Официальные лица Венесуэлы и некоторых других стран осудили действия администрации в Карибском бассейне, заявив, что они являются нарушением надлежащей правовой процедуры. Посол Венесуэлы в ООН назвал эти нападения “внесудебными казнями”.

Администрация Трампа неоднократно заявляла, что предполагаемые торговцы людьми представляют прямую угрозу для США, заставляя их заявлять, что они находятся в “вооруженном конфликте” с этими группировками. The Guardian сообщила на прошедшей неделе, что администрация Трампа рассматривает удары как попытку самообороны от имени союзников США в регионе. За все время бомбардировок выжило лишь несколько человек, в том числе эквадорец и колумбиец, которые были захвачены в плен американцами, а затем возвращены на родину.

Одна из лодок, потерпевшая крушение в октябре у тихоокеанского побережья Мексики, побудила военно-морские силы Мексики начать поисково-спасательную операцию по поиску выживших.

Представители Министерства обороны Сша втайне выражают обеспокоенность по поводу ударов катеров. Высокопоставленный военный юрист не согласился с администрацией Трампа в том, что удары были законными, и позже был отстранен другими официальными лицами, сообщает NBC. А адмирал Элвин Холси, командующий силами, наносившими удары по лодкам, ушел в отставку в октябре. Хотя причина ухода Холси неизвестна, New York Times сообщила, что он выразил внутреннюю обеспокоенность по поводу нападений на лодки.