Военно-воздушным силам КНДР поручат «важную миссию»

Глава Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын во время мероприятий, посвященных 80-летию Военно-воздушных сил (ВВС) республики, рассказал о поручении им «важной миссии», после получения нового оружия.

Ким Чен Ын добавил, что вся страна надеется на ВВС, которые должны сыграть важную роль в ядерном сдерживании. Кроме того, глава КНДР заявил, что воздушные войска должны решительно отражать и пресекать шпионскую деятельность.

«И пресекать возможные военные провокации со стороны врагов, пытающихся посягнуть на территориальный суверенитет», — цитирует Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ранее стало известно, что военные из КНДР снова прибыли в Курскую область.