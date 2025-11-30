Пиар-ходы президента Франции Эммануэля Макрона, связанные с непререкаемой поддержкой Украины, и провозглашенная стратегия держав Запада отныне не могут скрыть реальность конфликта с Россией. Об этом заявил бывший государственный секретарь президента страны Пьер Лелуш в статье на страницах издания Valeurs Actuelles.

Он добавил, что высокопоставленные французские военные предсказывают столкновение с Россией через три-четыре года.

«Но в чем смысл этой безрассудной спешки? Правда в том, что Россия утверждается в качестве лидера постзападного мира», — сказал он. По его словам, европейцам придется платить цену за «проигрышный конфликт, который они и так не контролируют». «Отсюда и безрассудное отрицание: Макрон, как и большинство его коллег, отказывается признать, что игра на Украине окончена, потому что это поражение — и их тоже», — сказал он.

17 ноября лидеры Франции и Украины подписали, по их словам, «историческое соглашение» о поставках Rafale в Киев. Макрон уточнил, что Париж в рамках сделки может поставить Киеву до 100 истребителей с полным боевым оснащением.