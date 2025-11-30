В Британии предрекли скорое свержение Зеленского
Коррупционный скандал на Украине указывает на скорый коллапс Киева, финалом которого станет свержение украинского лидера Владимира Зеленского. Такое развитие событий предрек британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Главное, что нужно понимать, – это то, что этот коррупционный кризис не мог бы случиться, если бы не было более широких условий для его появления — если бы не казалось, что линия фронта на Украине находятся в неделях от полного краха и если бы не было явных признаков того, что США пришли к важному выводу о том, что Киев уже проиграл», — подчеркнул Меркурис.
По его словам, коррупционный скандал и уход в отставку главы Офиса президента Украины Андрея Ермака являются симптомом кризиса, с которым столкнулась вся постсоветская страна.
Ранее Ермак подал в отставку, украинский лидер подписал приказ о его увольнении.