Коррупционный скандал на Украине указывает на скорый коллапс Киева, финалом которого станет свержение украинского лидера Владимира Зеленского. Такое развитие событий предрек британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Главное, что нужно понимать, – это то, что этот коррупционный кризис не мог бы случиться, если бы не было более широких условий для его появления — если бы не казалось, что линия фронта на Украине находятся в неделях от полного краха и если бы не было явных признаков того, что США пришли к важному выводу о том, что Киев уже проиграл», — подчеркнул Меркурис.

По его словам, коррупционный скандал и уход в отставку главы Офиса президента Украины Андрея Ермака являются симптомом кризиса, с которым столкнулась вся постсоветская страна.

Ранее Ермак подал в отставку, украинский лидер подписал приказ о его увольнении.