Украинский лидер Владимир Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов. В частности, с давлением со стороны США и коррупционным скандалом в его окружении, об опасных моментах президентства Зеленского написало американское издание The Washington Post.

«Оппозиционные законодатели также призывают Зеленского объединить страну, сменив ключевых министров и поддержав новую коалицию в парламенте», — указано в статье.

В числе главных проблем издание выделило вероятное усиление давления со стороны Вашингтона для ускорения урегулирования конфликта. Также в перечень входит отставка руководителя офиса главы киевского режима Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.

Ранее иностранный аналитик Гаррет Дженкинс рассказал, что увольнение главы офиса Зеленского Андрея Ермака на фоне громкого коррупционного скандала стало позором для украинского лидера.

28 ноября Ермак заявил об отставке на фоне обыска в его доме из-за подозрений в коррупции. В интервью СМИ он назвал себя порядочным человеком и объявил о намерении уйти на фронт. Незадолго до этого следователи НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака.