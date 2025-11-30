Названы возможные сроки решения ЕС по российским активам

Евросоюз может принять решение по замороженным российским активам на заседании 18 декабря. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью газете La Tribune Dimanche.

«Приоритет номер один — гарантировать блокирование российских активов, находящихся в Европе», — подчеркнул Барро.

По его словам, замороженные активы являются значительным рычагом воздействия на Россию для достижения мира на Украине. Министр подчеркнул, что страны Европы намерены «защитить Украину» от финансовых трудностей в ближайшие два года в случае, если конфликт продолжится.

Зеленский обратился к Европе с призывом по активам России

До этого газета Politico сообщила, что в ЕС задумались о том, чтобы предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов. Согласно информации издания, размер этого кредита может достигать €140 млрд. Эти средства, как ожидается, будут использованы для покрытия так называемых военных репараций после окончания конфликта.

В России не оставили эти планы Евросоюза без ответа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва примет жесткие меры на передачу российских активов Украине. При этом она обратила внимание, что в некоторых столицах ЕС «тяга к мошенничеству все еще уступает страху перед правовыми последствиями, а также ответными мерами».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также пообещал, что РФ будет преследовать инициаторов отъема ее активов на Западе.