Карл III схватился за голову, узнав, что задумал мстительный принц Уильям

Принц Уильям уже решил, чем займется в первую очередь, как только взойдет на престол. Карл III в ужасе от этих планов и пытается вразумить старшего сына, пока у него есть время.

Как стало известно RadarOnline, Уильям планирует лишить множество членов королевской семьи их высоких титулов, а принцу Гарри и его жене запретить въезд в Британию.

"Принц Уильям не терпит скандалов, поэтому те, кто запятнали монархию, поплатятся за свои действия", — уверена королевский биограф Хилари Фордвич.

По предварительным данным, больше всех достанется дяде Уильяма Эндрю, которого уже лишили титула принца. Источник во дворце рассказал журналистам, что будущий король "позаботится о том, чтобы Эндрю лишился всего".

"Гарри и Меган идут в списке неугодных сразу за Эндрю. Уильям хочет, чтобы они были стерты из королевской семьи и лишены привилегий, которые с ней приходят", — отметил инсайдер.

Кроме того, несколько других родственников сына Карла III также лишатся титулов. Наследник престола подумывает отобрать звания принцев, принцесс и герцогов у всех неработающих членов королевской семьи. В список попали даже любимицы британцев принцессы Беатрис и Евгения, а также дети Гарри и Меган — Арчи и Лилибет.