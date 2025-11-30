МИД Казахстана выразил протест в связи с атакой на инфраструктуру КТК

Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест в связи с атакой на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Айбека Смадиярова.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска", - отмечается в заявлении. Там также сказано, что это уже третий акт агрессии против гражданского объекта, работа которого гарантирована нормами международного права.

В МИД напомнили, что Казахстан, как ответственный участник глобального энергетического рынка, неизменно выступает за сохранение бесперебойности и устойчивости поставок энергоносителей, а КТК играет важную роль в поддержании стабильности мировой энергосистемы.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что рассматривают атаку как действие, наносящее ущерб отношениям Астаны с Киевом, и ожидают от украинской стороны действенных мер по недопущению подобных инцидентов.

29 ноября одно из выносных причальных устройств на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском было атаковано безэкипажными катерами и получило значительные повреждения. По данным пресс-службы КТК, дальнейшая его эксплуатация невозможна.