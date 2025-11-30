Украина потеряла около 80% мощностей энергосистемы

Украина на конец ноября располагает около 10-12 ГВт мощности энергосистемы, при том что для прохождения зимы необходимо не менее 15 ГВт, при сильных морозах - 18 ГВт. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных правительства страны.

Необходимая мощность для обеспечения потребностей населения и промышленности составляет от 15 ГВт (при теплой зиме) до 18 ГВт (при холодной зиме). При этом Украина может рассчитывать на 2-2,5 ГВт мощности за счет импорта электроэнергии из Евросоюза, однако дальнейшее увеличение объемов ограничено пропускными возможностями энергосистемы страны.

Основу мощности составляют атомные электростанции - Южно-Украинская (3 ГВт), Ровенская (2,88 ГВт) и Хмельницкая (2 ГВт), итого - 7,88 ГВт. Атомная генерация составляет уже более половины от всех мощностей энергосистемы Украины, хотя власти страны пытаются восстановить теплогенерацию и нарастить ее объемы. Частично потери компенсируются генерацией возобновляемой энергии (1-2 ГВт) и распределенной генерацией на газопоршневых и газотурбинных установках (не более 1 ГВт).

Точный объем остающихся мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС неизвестен, но, по данным правительства страны, не менее 90% из них выведены из строя после серии взрывов в октябре-ноябре 2025 года (в случае с ГЭС - более 100%) при том, что общая их мощность на начало 2022 года составляла 32,8 ГВт. При этом очередная серия взрывов ведет к потере около 1 ГВт мощности.

На начало ноября потери мощностей в энергетике Украины составляли, по подсчетам ТАСС, до 70% от мощностей до февраля 2022 года (39-41 ГВт из примерно 56 ГВт).

До февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт, часть из нее шла на экспорт. Сейчас мощность составляет около одной пятой от той, что была до начала СВО. Для бытовых потребителей это означает отключение света во время зимы на 8-12 часов каждые сутки.