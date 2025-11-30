В Вашингтоне заявили о том, что более пяти тысяч граждан Афганистана, прибывших в Соединенные Штаты Америки (США) начиная с 2021 года, могли предоставлять угрозу национальной безопасности страны. Об этом пишет Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

По информации издания, обеспокоенность у американских властей вызвали досье 6 868 прибывших афганцев. Из них 5 005 человек получили статус «представляющие потенциальную угрозу национальной безопасности», еще 956 представляют угрозу общественной безопасности, а 876 могли быть мошенниками.

Однако после проверки полицейские сняли подозрение с большинства приезжих, но на сентябрь текущего года 885 человек все еще числились, как те, кто несет потенциальную угрозу нацбезопасности страны.

Срочная эвакуация жителей Афганистана по специальной программе сразу после вывода американских войск с их страны.

