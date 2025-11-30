WSJ: Трамп заявил Мадуро о возможных силовых мерах, если он не покинет пост

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора заявил лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро, что если он не покинет свой пост добровольно, Вашингтон может прибегнуть к силовым мерам. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, на прошлой неделе Трамп сказал Мадуро, что "если он не уйдет по своей воле", США рассмотрят различные варианты действий в отношении Венесуэлы, включая применение силы. Издание утверждает, что лидеры двух стран также обсудили по телефону возможную амнистию для Мадуро и его ближайшего окружения.

Во время первого президентского срока Трампа, в марте 2020 года, США предъявили Мадуро, а также ряду других представителей властей страны обвинения в причастности к наркотерроризму и назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к "аресту и/или признанию виновным" венесуэльского президента. В начале августа этого года Вашингтон увеличил до $50 млн размер выплаты за сведения, которые позволили бы задержать Мадуро. По версии Минюста США, венесуэльский лидер "является одним из крупнейших в мире наркоторговцев" и якобы "представляет угрозу национальной безопасности" Соединенных Штатов.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории республики. В четверг Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробностей о возможных военных операциях. В субботу американский лидер призвал считать "воздушное пространство над [Венесуэлой] и вокруг Венесуэлы полностью закрытым".

