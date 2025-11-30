Залужный высказался о завершении конфликта «без полной победы»

Украина, как заявил бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, может заключить мир с Россией даже если не добьется «полной победы», к которой стремится.

«Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе, - приводит его слова украинское издание «Страна». - Но не можем и исключать вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны».

Мир, даже «в ожидании следующей войны», по его мнению, дает шанс на «политические изменения, глубокие реформы», а также «экономический рост» и «возвращение граждан». Залужный отметил в этой связи, что «война не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой».

Залужный объявил о «глобальной войне»

По достижении мира, по словам экс-главкома, можно говорить о «начале формирования безопасного и максимально защищенного государства» - он имеет в виду инновации и технологии.

Кроме того, Залужный призвал к формированию и укреплению основ «справедливого государства через борьбу с коррупцией» и справедливый суд.