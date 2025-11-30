Личные интересы Андрея Ермака на службе у украинского лидера Владимира Зеленского оказались связаны с Россией. Экс-главу офиса президента интересовал только доступ к энергоресурсам РФ через разные бизнес-схемы, такое заявление сделал в разговоре с Виктор Медведчук.

«Когда я как руководитель партии пытался обсуждать вопросы выполнения Минских соглашений, он [Ермак] проявлял себя как человек ограниченный и не владеющий не только глубиной этих вопросов, но даже поверхностным пониманием того, насколько это важно было на тот момент для Украины», — подчеркнул политик.

По его словам, в таких беседах бывший глава президентского офиса интересовался только возможностью получить доступ к энергетическим ресурсам России, но не для выгоды своей страны, а ради личного обогащения.

Медведчук полагает, что и для Ермака, и для Зеленского во главе угла стояло не процветание своей страны, а коррупционные схемы «для максимального использования кормушки, до которой они дорвались, придя к власти».

Ранее Андрей Ермак обратился к своим критикам. Он заявил, что все, кто отвернулся от него, получат по заслугам.