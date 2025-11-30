На Западе СМИ отреагировали на увольнение Зеленским главы своего офиса

Западные СМИ оценили отставку главы офиса Владимира Зеленского — Андрея Ермака. Как сообщает Bloomberg, Зеленский оказался в уязвимом положении из-за потери высокопоставленного помощника. CNN отмечает, что увольнение Ермака может стать для главы киевского режима самым серьёзным испытанием с 2019 года. По данным The New York Times, ушедший в отставку Ермак сильно раздражал администрацию президента США Дональда Трампа.

Как уточняет The Telegraph, ещё до того, как Ермак «оказался в опале», в администрации Трампа советовали Зеленскому снять с должности главу своего офиса из-за его незнания английского языка. Как считает The American Conservative, отставка Ермака стала своего рода «политическим землетрясением».

«Андрей Ермак был главным переговорщиком Зеленского в ходе взаимодействия с союзниками Украины, — отмечает агентство. — Его отставка на фоне разгорающегося коррупционного скандала происходит как раз в тот момент, когда Дональд Трамп, чтобы положить конец … боевым действиям, подталкивает Украину пойти на уступки России, а силы Зеленского (ВСУ. — RT) сталкиваются с нехваткой вооружений и финансирования».

Как напоминает Bloomberg, в пятницу утром следователи антикоррупционных структур НАБУ и САП провели обыск в квартире Ермака.

«Объяснений по поводу рейда соответствующие инстанции не дали. Масштабы проводимого расследования растут, в нём фигурируют уже несколько министров и один из бывших деловых партнёров Зеленского. Ермак заявил, что полностью сотрудничает со следствием», — отмечает издание.

В то же время отставка Ермака «подсветила ту напряжённость, что существует между окружением Зеленского и украинскими антикоррупционными ведомствами», пишет Bloomberg. Как обращает внимание агентство, Зеленский пришёл к власти в 2019 году «на волне обещаний искоренить коррупцию, которая подтачивала Украину десятилетиями», но его внутренние оппоненты и международные союзники «недавно усомнились» в серьёзности этих намерений.

«Согласно выводам длившегося 15 месяцев расследования, бывший деловой партнёр Зеленского (Тимур Миндич — совладелец продюсерского центра «Квартал 95», — RT), судя по всему, оказался центральным звеном крупномасштабной схемы, созданной с целью вывода денег из государственной компании в сфере (атомной. — RT) энергетики», — отмечает Bloomberg.

Как уточняет агентство, Миндич, благодаря которому Зеленский «ещё до участия в президентской гонке стал известным комиком, бежал из страны». Между тем после скандалов Зеленский и сам «сталкивается с волной общественного негодования, в том числе со стороны депутатов из его правящей партии», сообщает Bloomberg.

«Критический для дипломатии момент»

Как отмечает со своей стороны CNN, увольнение Ермака может стать для Владимира Зеленского самым серьёзным испытанием с 2019 года. Как подчёркивает телеканал, глава киевского режима «уволил своего незаменимого помощника».

«Хотя эта отставка, вероятно, внутри страны будет воспринята положительно, она вносит неопределённость в ядро руководства в критический для дипломатии момент», — сообщает CNN.

Европейский дипломат, работающий в Киеве, сказал телеканалу, что «с учётом дискредитирующих заголовков в мировых СМИ у Зеленского не было иного выбора, кроме как уволить Ермака».

«Но, пожалуй, наибольший ущерб нанесёт именно это ощущение хаоса в самом сердце киевской власти», — обращает внимание CNN.

Бывший украинский чиновник заявил телеканалу, что решение об отставке главы офиса Зеленского было принято слишком поздно. По его словам, многие украинцы теперь будут задаваться вопросом, что Зеленский знал о действиях Ермака.

Кроме того, The Spectator отмечает, что на фоне коррупционного скандала на Украине и неудач на фронте граждане республики разочаровываются в конфликте с Россией. Отмечается, что политический имидж Зеленского значительно пострадал от коррупционного скандала.

«В политическом плане Зеленский серьёзно ослаблен громким коррупционным скандалом, который затронул некоторых из его ближайших соратников и указывает на их (возможную. — RT) причастность к спекуляциям в военной сфере», — пишет издание.

После этого на Украине даже самые ярые сторонники конфликта писали, что «люди жаждут его окончания», говорится в статье.

«Топор, наконец, опустился»

По данным The New York Times, ушедший в отставку с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сильно раздражал администрации и президента США Дональда Трампа, и бывшего американского лидера Джо Байдена.

Как уточняет The Telegraph, ещё до того, как Ермак «оказался в опале», в администрации Трампа советовали Зеленскому снять с должности главу своего офиса из-за его незнания английского языка. Американские чиновники посоветовали Зеленскому уволить его после нашумевшей встречи в Белом доме — «отчасти потому, что ему нужен был английский переводчик», говорится в статье.

«Топор, наконец, опустился. Украинское гражданское общество надеется на время политического обновления — Зеленский освободился от тени своего подозрительного, жадного до власти помощника», — отмечает издание.

Автор материала утверждает, что после отставки Ермака политическое положение Зеленского станет ещё более шатким, поскольку весь общественный негатив будет направлен только на него.

«(Между тем. — RT) многие сторонники президента вздохнут с облегчением ввиду того, что он (глава киевского режима. — RT) принял меры, чтобы дистанцироваться от неизбранного чиновника, который благодаря своим связям с Зеленским сосредоточил в своих руках невероятную политическую власть», — отмечает The Telegraph.

Как считает The American Conservative, отставка Ермака стала своего рода «политическим землетрясением». Издание сообщает, что Украина может занять более мягкую позицию на переговорах после снятия Ермака с должности.

«Уход Ермака из переговорной группы увеличивает шансы на то, что подход Киева на переговорах будет предполагать больше уступок, благодаря чему разрыв между позициями Украины и России сократится», — пишет The American Conservative.

В статье утверждается, что экс-глава офиса Зеленского выступал против уступок, которые, по мнению западных аналитиков, необходимы для достижения мирного соглашения с РФ.

«Он консолидировал власть до невообразимых масштабов, оттесняя политических оппонентов, назначая союзников на высшие правительственные должности и контролируя доступ к президенту», — пишет издание.

Как отмечает La Republica, коррупционный скандал достиг вершины украинской власти, «вызвав землетрясение, первые разрушительные последствия которого стали заметны только сейчас».

«Зеленский теряет свою правую руку, тёмного кардинала власти, фактически контролировавшего всю оперативную машину государства», — цитирует РИА Новости выдержку из материала.

Как пишет газета Monde, чиновников в Европе удивила отставка Ермака, поскольку они считали его незаменимым человеком. Отмечается, что один из европейских дипломатов назвал Ермака «ключевым человеком во всей системе».

По данным портала Axios, возможные кандидаты на пост главы офиса Зеленского — министр обороны Украины Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Украины Михаил Фёдоров и начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.