Орбан: признание ЕС поражения Украины в СВО вызовет «землетрясение» в политике

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что европейские политики боятся признать, что конфликт на Украине проигран, поскольку это вызовет «землетрясение» в европейской политике и приведёт к отставке тех, кто не дал закончить его раньше.

«И они (западные политики. — RT) ещё не дошли до того момента, когда их заставят это признать. Но это произойдёт, как и с миграцией», — подчеркнул политик.

При этом он добавил, что в таком случае им придётся признать, что условия соглашения 2022 года, сорванные Западом, были гораздо выгоднее для Украины, чем те, которые выдвигаются сейчас. И что касается США, то сделать это Вашингтону, по его мнению, будет легко, потому что тот, кто «допустил эту ошибку... облажался, проиграл выборы и ушёл в отставку».

«Господина Байдена больше нигде нет. Пришёл новый президент, он сказал: «Ну, это была ошибка, это была его ошибка». И в Америке всё улажено. А как насчёт Франции и Германии?» — задался вопросом Орбан.

Ранее он заявил, что время в украинском конфликте на стороне России.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также отметил, что Венгрии не нужно разрешение ЕС для диалога с Россией.