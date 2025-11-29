Во Франции заявили, что коррупция на Украине не должна мешать урегулированию
Коррупция на Украине не должна мешать урегулированию, заявил в интервью La Tribune Dimanche глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
«Что касается дел о коррупции, то они должны рассматриваться компетентными органами и не должны пересекаться с процессом мирного урегулирования», — цитирует его ТАСС.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что лидеры ЕС готовят операцию по спасению Владимира Зеленского.