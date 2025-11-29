В Белом доме обвинили Байдена в кризисе нацбезопасности из-за афганцев

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт обвинила экс-президента США Джо Байдена в кризисе нацбезопасности из-за афганцев.

«Масштаб кризиса национальной безопасности, который Байден спустил на нашу страну с поводка за четыре года, невозможно переоценить», — приводит её слова РИА Новости.

По словам Левитт, программа Байдена по приёму беженцев из Афганистана не обеспечила их должную проверку.

Ранее СМИ сообщали, что США остановили принятие решений по беженцам после стрельбы по военным.