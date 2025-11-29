Венесуэла потребовала у США уважать свое воздушное пространство

Венесуэла потребовала от США уважать ее воздушное пространство. Официальное сообщение опубликовало правительство республики.

Власти подчеркнули, что права страны защищены нормами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и подтверждены Чикагской конвенцией 1944 года . По их мнению, президент Дональд Трамп пытается «применить нелегитимную юрисдикцию США» в отношении страны, самонадеянно отдает приказы и и угрожает национальному воздушному пространству, территориальной целостности, авиационной безопасности и суверенитету южноамериканского государства.

«Венесуэла сумеет ответить достойно, законно и со всей силой, которую предоставляет международное право и антиимпериалистический дух нашего народа», — говорится в коммюнике.

Власти страны призвали ООН и правительства стран мира отвергнуть этот «аморальный акт агрессии».

До этого Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне. Газета The Washington Post написала, что военные самолеты США постоянно патрулируют районы вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно утверждали, что Соединенные Штаты могут атаковать уже совсем скоро.