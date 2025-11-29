Economist: Ермак был вне себя при уходе с должности главы офиса Зеленского

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был вне себя, узнав об отставке.

«Зеленский подтвердил отставку и сообщил о серьёзной перетасовке системы. Инсайдеры рассказали, что советник был «вне себя», принимая свою судьбу», — пишет The Economist со ссылкой на источники.

28 ноября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ермака.

Ермак заявил, что не держит зла на Зеленского из-за увольнения.

Лидер совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал отставку Ермака крушением власти на Украине.