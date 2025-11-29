Reuters: Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией 30 ноября

Американский госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией в воскресенье, 30 ноября, во Флориде.

© Global look

Об этом сообщает Reuters.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинская делегация уже направляется в США для переговорного процесса.

Агентство Bloomberg писало, что первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица и Рустем Умеров войдут в состав делегации, которая отправится в США.