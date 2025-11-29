Сийярто резко ответил на слова Мерца о визите Орбана в Москву

Венгерское правительство осуществляет самостоятельную внешнюю политику, и ему не нужно разрешение Евросоюза на переговоры с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что премьер-министр Виктор Орбан посетил Москву без одобрения лидеров ЕС.

"Нам, венграм, не требуется разрешение или мандат Брюсселя, Берлина или еще кого-то для участия в переговорах за рубежом. Нравится это Брюсселю или нет, но мы проводим суверенную внешнюю политику, и наши решения определяются национальными интересами", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Мерц заявил, что Орбан поехал в Москву без европейского мандата на переговоры

28 ноября в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле Орбан также заявил, что Венгрия осуществляет самостоятельную внешнюю политику, не поддастся внешнему давлению и продолжит сотрудничество с РФ во многих областях.