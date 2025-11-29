В ЮАР задержали журналистку после возвращения из России

Журналистка Нонкулулеко Мантула задержана в аэропорту Йоханнесбурга, когда прилетела в ЮАР из России. Об этом сообщает местный портал Netwerk 24.

По предварительным данным, Мантулу подозревают в нарушении закона ЮАР, в рамках которого наемничество находится под запретом. Журналистка работает в государственной медиагруппе SABC и является ведущей на радиостанции SAFM. Женщина также освещала события в странах БРИКС.

ТАСС уточняет, что задержание Мантулы может быть связано с делом, в рамках которого на этой неделе в суд был подан иск против дочери экс-президента республики Джейкоба Зумы Дудзиле Зумы-Самбудлы, которая ушла в отставку с должности депутата национального парламента.

