Назначение Умерова подвергли критике на фоне скандала с коррупцией

Назначение секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой делегации на переговорах по украинскому урегулированию подвергли критике на фоне скандала с коррупцией.

«Шаг, который уже подвергается внутренней критике... Есть подозрения в том, что он может быть замешан в нарастающем коррупционном скандале», — пишет Washington Post.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский дал тайные директивы делегации Украины для переговоров.

По словам Умерова, украинская делегация уже направляется в США для участия в переговорном процессе.