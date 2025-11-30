Свергнутый президент Гвинеи-Бисау улетел из Сенегала в Конго

Бывший президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало покинул Дакар и прибыл в Браззавиль на самолете, предоставленном президентом Республики Конго. Об этом Jeune Afrique сообщили источники из ближайшего окружения свергнутого лидера.

Вместе с Эмбало в Конго прилетели около дюжины человек - члены семьи и ближайшие соратники. Они разместились в одном из крупных отелей столицы.

Издание отмечает, что выбор Конго в качестве убежища не случаен. Эмбало давно поддерживает тесные личные связи с президентом Дени Сассу-Нгессо, которого называл "папа" и регулярно посещал в президентской резиденции Ойо еще до прихода к власти в 2019-2020 годах.

Напомним, Эмбало был арестован 26 ноября, а на следующий день "Высшее военное командование по восстановлению порядка" отстранило его от власти, приостановило избирательный процесс и привело к присяге генерал-майора Орту Н'Тама как президента переходного периода Гвинеи-Бисау. Тот уже назначил Ильидиу Виейру Те премьер-министром и министром финансов. Позднее в стране было сформировано правительство.

Источники сообщают, что пребывание в Сенегале стало для Эмбало некомфортным из-за разногласий с руководством страны. Президент Бассиру Диомай Фай принял его и призвал к восстановлению конституционного порядка в Гвинее-Бисау, но премьер-министр Усман Сонко публично заявил, что события в Бисау - "сфабрикованный заговор", и потребовал объявить результаты выборов. Эти противоречия сделали дальнейшее пребывание Эмбало в Дакаре невозможным, после чего он перебрался в Конго, где его приняли по гуманитарным соображениям.