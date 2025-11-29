В Лондоне и Берлине прошли акции в поддержку Палестины

Массовые демонстрации в поддержку Палестины прошли в субботу в Лондоне и Берлине. Десятки тысяч человек вышли на улицы столиц Великобритании и Германии с требованием прекратить военные действия в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

В центре Лондона демонстранты несли плакаты с призывами открыть доступ гуманитарным организациям в Газу и выступали против «этнических чисток» в Палестине. Участники акции также требовали проверить наличие ядерного оружия у Израиля.

В Берлине активисты собрались у станции метро «Котбуссер Тор» в районе Кройцберг и прошли маршем к центру города с палестинскими флагами и транспарантами.

В немецкой столице демонстрация под названием «Прекратите пособничество. Санкции немедленно!» прошла при усиленном обеспечении полиции. Участники скандировали лозунги на английском и немецком языках, требуя введения жестких экономических и дипломатических санкций против Израиля.

Обе акции прошли мирно, серьезных инцидентов не зафиксировано. По предварительным оценкам, в Берлине участвовали несколько сотен человек, в Лондоне - десятки тысяч.

В сентябре на протесты в поддержку Палестины в Мадриде пришли свыше 100 тыс. человек.