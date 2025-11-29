Ермак рассказал о переговорах по мирному плану США

Ушедший в отставку глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что под его руководством на переговорах в Женеве удалось добиться сокращения мирного плана США с 28 пунктов до 19. Об этом он заявил журналисту Financial Times Кристоферу Миллеру.

«Делегация под моим руководством в Женеве совместно с нашими американскими партнерами сумела добиться того, что документа из 28 пунктов больше не существует», — подчеркнул бывший руководитель офиса президента Украины.

По его словам, осталось несколько сложных моментов, по которым необходимо договориться, и он считает, что это возможно. При этом спикер подчеркнул, что украинский лидер в любом случае не подпишет и не одобрит ничего, что будет противоречить интересам Украины.

Ермак также впервые после отставки высказался о Зеленском. Он заявил, что политик был его другом до этой работы и останется им после.