Ермак впервые высказался о Зеленском после увольнения

Андрей Ермак, экс-глава офиса Владимира Зеленского, заявил, что не держит зла на своего начальника, отправившего его в отставку. Об этом Ермак сказал в интервью Financial Times.

Ермак декларировал, что сохранит дружбу с Зеленским, несмотря на решение последнего, лишившее его политической карьеры.

«Он был моим другом до этого поста и останется им после», — сказал Ермак.

Экс-глава офиса также заявил, что считает своей заслугой изменение мирного плана Дональда Трампа из 28 пунктов. По словам Ермака, этого он добился в Женеве «вместе с американскими партнёрами». В плане осталось «несколько сложных моментов», которые требуют обсуждения.

Отставной чиновник считает, что Зеленский «не подпишет ничего, что противоречит интересам Украины», даже если на него окажут давление.

Ранее экс-нардеп Олег Царев заявил, что обыски у Ермака связаны с недовольством Вашингтона позицией Киева по мирному урегулированию.