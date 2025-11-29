В Германии начались массовые протесты против «Альтернативы для Германии»

В немецком городе Гисен начались массовые протесты — свыше 20 тысяч демонстрантов вышли на улицы с транспарантами. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, часть митингующих, около двух тысяч человек, перекрыла трассу и начала забрасывать полицейских камнями.

В ответ стражи порядка применили дубинки и спецсредства — водомёты и перцовые баллончики. Во время беспорядков пострадали 10 человек.

Журналисты заметили, что поводом для протестов послужили публикации в СМИ о создании в стране молодёжной организации партии «Альтернатива для Германии» (АиД).

Напомним, что АиД обвиняют в поддержке политики, идущей вразрез с общепринятой в стране: её представители выступают против иммиграционной политики и за отмену санкций против России.

Депутата бундестага от АдГ избили во время съезда в Гисене

Ранее сообщалось, что в центре Лондона десятки тысяч человек вышли на демонстрацию в поддержку Палестины.

Люди несут плакаты с призывами открыть доступ гуманитарным организациям в Газу. Они также выступают против «этнических чисток» в Палестине и наличия у Израиля ядерного оружия.