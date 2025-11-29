Стало известно, что Уиткофф предложил Украине вместо Tomahawk

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил властям Украины закрыть тему отправки дальнобойных ракетах Tomahawk и попросить вместо оружия экономические преференции — освобождение от пошлин на 10 лет. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По данным издания, украинские власти неоднократно пытались добиться одобрения президентом США Дональдом Трампом поставок Tomahawk.

Американский лидер первоначально допускал эту возможность, но после бесед с президентом России Владимиром Путиным исключил возможность отправки.

«Что хорошего может дать горстка ракет?», — заметил Уиткофф в разговоре с украинской стороной.

Спецпосланник уточнил, что отсрочка пошлин гарантировала бы дополнительные стимулы для украинской экономики.

Уиткофф раскрыл, в чем состоит интерес США к России

Ранее Уиткофф сообщил, что Россия, Украина и США в результате мирного урегулирования должны стать деловыми партнерами, чтобы «процветать».