Гавана обвинила США в создании электромагнитных помех над Карибскими островами

Группировка США, развернутся в Карибском регионе, создает электромагнитные помехи, рассказал глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья. Он добавил, что проблемы наблюдаются в особенности в венесуэльском воздушном пространстве. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в Гаване ранее неоднократно предупреждали о рисках дестабилизации в регионе и заявляли о поддержке суверенитета Венесуэлы.

«Осуждаем продолжающееся электромагнитное вмешательство в Карибском регионе, особенно над воздушным пространством Венесуэлы, вызванное оскорбительным и чрезвычайным военным развертыванием США», — отметил глава МИД.

По словам министра, происходящее является частью «эскалации военной агрессии и психологической войны» против Венесуэлы, направленной на «силовое свержение законного правительства этой братской нации».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что воздушное пространство над Венесуэлой и близ нее полностью закрыто.

Американский лидер пояснил, что это касается как авиакомпаний, так и «наркоторговцев и торговцев людьми».