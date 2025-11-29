СМИ рассказали о «страшной тайне» Дрисколла и Хегсета

Отношения министра армии США Дэна Дрисколла и американского министра обороны Пита Хегсета складываются непросто, но разногласия тщательно скрывают. Об этой «страшной тайне» пишет Financial Times.

Издание напоминает, что в США давно циркулируют слухи, будто Дрисколл может стать главой Пентагона в случае отставки Пита Хегсета. Он амбициозен, уверен в себе, «настойчив» и «готов рисковать». Кроме того, министр служил в армии, и пользуется авторитетом у военных.

Американские СМИ ранее сообщали, что У Дрисколла якобы возникла напряженность в отношениях с Хегсетом из-за карьерного роста последнего и тесных связей с Белым домом. Однако эти разногласия хранятся в « страшной тайне».

При этом Дрисколл заявил Financial Times, что у него нет проблем с главой Пентагона, он уважает его за реформы, и для него «большая честь работать с президентом Трампом и министром Хегсетом».

Дрисколл стал самым молодым министром армии США. Он служил в Ираке в звании старшего лейтенанта. Впоследствии поступил в университет и на юридическом факультете познакомился с Джей Ди Вэнсом. Именно Вэнс пригласил Дрисколла в команду Дональда Трампа.

Сейчас между ними тесные дружеские отношения, заявил источник Financial Times.

Министр армии США курирует военный бюджет и закупки вооружений. Дрисколл неоднократно говорил, что хочет модернизировать вооруженные силы за счет привлечения к госконтрактам большего числа коммерческих предприятий. Особенно его интересует разработка современных БПЛА.

Американская пресса отмечает, что решение Трампа привлечь министра армии к мирным переговорам по Украине стало неожиданным для многих наблюдателей.