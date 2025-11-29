Депутата бундестага от АдГ избили во время съезда в Гисене

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Юлиан Шмидт был избит при прибытии на съезд партийной молодежной организации в Гисене. Об этом сообщила лидер АдГ Алиса Вайдель во время своего выступления на мероприятии, трансляция велась на странице политсилы в YouTube.

По словам Шмидта, нападение произошло в 800 метрах от места проведения съезда. Группа мужчин начала избивать его кулаками, когда он пытался пройти к залу. Депутат предположил, что у него может быть сломан нос.

«Я обращаюсь ко всем и к левым экстремистам, которые устроили сегодня этот хаос там снаружи. Разоружайтесь! Место парламентских и политических столкновений — это не улица с применением насилия», — заявила Вайдель.

Полиция применила водомёт против протестующих, пытавшихся прорваться через оцепление к месту проведения съезда. Вайдель также обратилась к профсоюзам и движениям «Бабушки против правых» и «Антифа», осудив уличное насилие.

В результате массовых акций протеста против учредительного съезда молодежной организации партии порядка 10 человек получили легкие травмы.