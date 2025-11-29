Казахстан отреагировал на удары ВСУ по нефтяному объекту КТК

Министерство энергетики Казахстана решило экстренно изменить маршруты поставки нефти после ударов морских дронов ВСУ по терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Ведомство распространило соответствующее заявление в телеграм-канале.

«В целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях, Министерством в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты», — заявили в Минэнерго республики.

Там отметили, что выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Оно выведено из эксплуатации, начался его ремонт.

В министерстве подчеркнули, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми.

Трубопроводная система КТК — это международный энергетический проект. Удары по его объектам создают «прямые риски для глобальной энергетической безопасности», и наносят «существенный ущерб экономическим интересам» Казахстана и участникам консорциума.