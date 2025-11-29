НАТО создавалась для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. Об этом в соцсети X заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед предстоящими переговорами США и Украины.

«Хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО была создана для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. И в основе его лежала солидарность, а не эгоистические интересы. Надеюсь, ничего не изменилось», — написал Туск.

В пятницу посол РФ в Бельгии Денис Гончар, выступая на российско-белорусской презентации для дипкорпуса Брюсселя в посольстве РФ на тему «Евразийская безопасность: вызовы и перспективы», заявил, что НАТО и ЕС приступили к подготовке большой войны с Россией.

В то же время дипломат отметил, что Российская Федерация «не ищет конфронтации», а «вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этот же день сказал, что нужно «желать мира», но при этом вести подготовку к войне. Вместе с тем представитель Кремля отметил, что «надо всегда готовиться к худшему, но надеяться на лучшее». Так он ответил на вопрос, чего ожидать: мира или войны.

Ранее в МИД России заявили о конвульсиях у НАТО.